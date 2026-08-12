3M Aktie News: 3M am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die 3M-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 181,90 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'821 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die 3M-Aktie bis auf 181,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 40'680 3M-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 184,84 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 30,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2025 mit 2,92 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,13 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.34 Mrd. USD eingefahren.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,94 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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