3M Aktie News: 3M am Mittwochabend gefragt

Das Papier von 3M legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 189,83 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'445 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die 3M-Aktie bei 190,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 189,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 169'185 Stück.

Bei 196,89 USD markierte der Titel am 06.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 139,40 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 USD aus. 3M liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 26.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2026 9,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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