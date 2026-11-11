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11.11.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

3M Aktie News: 3M tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von 3M gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 188,38 USD ab.

3M
156.98 CHF -0.06%
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Um 16:28 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 188,38 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'087 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 3M-Aktie bisher bei 188,11 USD. Bei 189,09 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 59'601 3M-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 196,89 USD. Gewinne von 4,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 35,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,92 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 USD. 3M veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,63 USD gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat 3M im vergangenen Quartal 6.58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 3M 6.52 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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