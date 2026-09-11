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11.09.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M am Freitagabend freundlich

3M Aktie News: 3M am Freitagabend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von 3M. Das Papier von 3M legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 165,01 USD.

3M
133.21 CHF 0.74%
Kaufen Verkaufen

Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 165,01 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'609 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 3M-Aktie bisher bei 165,34 USD. Bei 164,36 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 176'259 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 139,40 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 15,52 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,92 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,13 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte 3M am 21.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 6.50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,46 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,94 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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