3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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11.09.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M steigt am Freitagnachmittag
Die Aktie von 3M gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 163,85 USD nach oben.
Das Papier von 3M konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 163,85 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'558 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 164,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 164,36 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65'222 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 184,84 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,81 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 139,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 14,92 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,13 USD aus. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 USD, nach 1,34 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,94 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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