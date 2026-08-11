3M Aktie News: 3M gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 183,10 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'868 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die 3M-Aktie bei 184,23 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,94 USD. Zuletzt wechselten via New York 137'692 3M-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2026 auf bis zu 184,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 0,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,87 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,92 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,09 USD belaufen. Am 21.07.2026 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 1,34 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6.34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von 3M wird am 27.10.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,93 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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