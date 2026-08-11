3M Aktie News: Anleger greifen bei 3M am Dienstagnachmittag zu

Die 3M-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 183,57 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'044 Punkten tendiert. Die 3M-Aktie legte bis auf 184,23 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 181,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 46'107 3M-Aktien umgesetzt.

Bei 184,84 USD markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 0,69 Prozent zulegen. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 139,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,09 USD, nach 2,92 USD im Jahr 2025. Am 21.07.2026 äusserte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.50 Mrd. USD gegenüber 6.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,93 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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