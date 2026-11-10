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10.11.2026 20:27:13
3M Aktie News: 3M am Abend freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von 3M. Zuletzt sprang die 3M-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 189,26 USD zu.
Um 20:26 Uhr ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 189,26 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'207 Punkten liegt. In der Spitze legte die 3M-Aktie bis auf 189,35 USD zu. Bei 188,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 153'025 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 196,89 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,03 Prozent hinzugewinnen. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 26,34 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. Am 20.10.2026 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden. 3M hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte 3M am 26.01.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2026 9,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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