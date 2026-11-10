3M Aktie News: 3M am Nachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 187,40 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'150 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 3M-Aktie bisher bei 187,20 USD. Mit einem Wert von 188,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45'156 Stück gehandelt.

Bei 196,89 USD markierte der Titel am 06.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 34,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,92 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 USD je 3M-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte 3M am 20.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.52 Mrd. USD eingefahren.

Am 26.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,12 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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