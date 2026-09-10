3M Aktie News: 3M büsst am Abend ein

Die 3M-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 162,26 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'991 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 3M-Aktie bisher bei 161,31 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 162,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 181'590 Stück.

Am 29.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD an. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 12,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 139,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,09 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,13 USD ausgeschüttet werden. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6.50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,94 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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