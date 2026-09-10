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10.09.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

3M Aktie News: 3M am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 3M. Zuletzt ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 161,95 USD.

3M
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Die 3M-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 161,95 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'219 Punkten steht. Das Tagestief markierte die 3M-Aktie bei 161,31 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 77'164 3M-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 139,40 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,92 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 6.50 Mrd. USD gegenüber 6.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,94 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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