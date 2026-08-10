3M Aktie News: 3M am Nachmittag leichter

Um 16:28 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 181,54 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'985 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte 3M-Aktie bei 181,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 78'721 3M-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2026 auf bis zu 184,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,82 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 139,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 30,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,09 USD, nach 2,92 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 21.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.50 Mrd. USD im Vergleich zu 6.34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,93 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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