|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 20:27:13
3M Aktie News: Anleger greifen bei 3M am Montagabend zu
Die Aktie von 3M gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 189,92 USD.
Um 20:26 Uhr wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 189,92 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'377 Punkten tendiert. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 190,26 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 215'529 3M-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 196,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 2,92 USD je Wertpapier. 3M gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,55 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.52 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.58 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte 3M am 26.01.2027 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2026 9,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur 3M-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu 3M Co.
|
20:27
|3M Aktie News: Anleger greifen bei 3M am Montagabend zu (finanzen.ch)
|
16:29
|3M Aktie News: 3M am Montagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York: Dow Jones mittags stärker (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu 3M Co.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigt sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.