3M Aktie News: Anleger greifen bei 3M am Montagabend zu

Um 20:26 Uhr wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 189,92 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'377 Punkten tendiert. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 190,26 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 215'529 3M-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 196,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 2,92 USD je Wertpapier. 3M gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,55 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.52 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.58 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte 3M am 26.01.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2026 9,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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