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09.11.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M am Montagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von 3M gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 186,40 USD.
Die 3M-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 186,40 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'109 Punkten liegt. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 185,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 188,30 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 61'833 3M-Aktien.
Am 06.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,63 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 33,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,92 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 USD belaufen. 3M gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,55 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.52 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 9,12 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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