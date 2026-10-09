3M Aktie News: 3M am Abend tiefer

Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 160,96 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'678 Punkten realisiert. Der Kurs der 3M-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 159,99 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,27 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130'509 Stück gehandelt.

Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 184,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 13,39 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6.50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 3M 6.34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 20.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte 3M möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,94 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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