3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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09.10.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M gibt am Freitagnachmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 161,56 USD.
Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 161,56 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'425 Punkten steht. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 160,86 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 163,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 35'508 3M-Aktien.
Bei 184,84 USD markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 15,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 1,34 USD je Aktie eingenommen. 3M hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
3M wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2026 8,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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