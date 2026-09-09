3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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09.09.2026 20:27:13
3M Aktie News: 3M am Abend leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 165,03 USD nach.
Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,5 Prozent auf 165,03 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'469 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die 3M-Aktie bei 164,49 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 166,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 180'296 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,53 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,13 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.34 Mrd. USD eingefahren.
3M wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,94 USD je 3M-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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