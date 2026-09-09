3M Aktie News: 3M am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 166,11 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'417 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte 3M-Aktie bei 165,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 63'263 3M-Aktien den Besitzer.

Bei 184,84 USD markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,28 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,13 USD, nach 2,92 USD im Jahr 2025. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6.50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,94 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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