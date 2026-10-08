3M Aktie News: Anleger schicken 3M am Donnerstagabend ins Plus

Die 3M-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 163,40 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'142 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 163,60 USD. Mit einem Wert von 160,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 102'654 3M-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,84 USD) erklomm das Papier am 29.07.2026. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 13,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,40 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 14,69 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.07.2026 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,94 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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