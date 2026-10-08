3M Aktie News: 3M am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 161,68 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'096 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der 3M-Aktie ging bis auf 159,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 38'954 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,84 USD) erklomm das Papier am 29.07.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,32 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 13,78 Prozent Luft nach unten.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,13 USD ausgeschüttet werden. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 3M im vergangenen Quartal 6.50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 3M 6.34 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte 3M möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,94 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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