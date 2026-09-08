3M Aktie News: 3M am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 166,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'874 Punkten steht. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 165,75 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 168,17 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136'039 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2026 auf bis zu 184,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 10,81 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,40 USD am 21.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 16,43 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,13 USD aus. 3M gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,34 USD je Aktie verdient. 3M hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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