3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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08.09.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M verliert am Dienstagnachmittag
Die Aktie von 3M gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 165,75 USD.
Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 165,75 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'750 Punkten liegt. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 165,75 USD. Bei 168,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51'360 3M-Aktien umgesetzt.
Am 29.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,40 USD ab. Mit Abgaben von 15,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,92 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,13 USD. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.
In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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