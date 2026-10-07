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3M Aktie 1405105 / US88579Y1010

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07.10.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M am Mittwochabend im Minus

3M Aktie News: 3M am Mittwochabend im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 162,96 USD ab.

3M
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Die 3M-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 162,96 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'212 Punkten notiert. Bei 160,98 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 162'899 3M-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 184,84 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 13,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (139,40 USD). Mit einem Kursverlust von 14,45 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von 3M wird am 20.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von 3M rechnen Experten am 26.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,94 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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