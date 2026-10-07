3M Aktie News: 3M am Mittwochnachmittag leichter

Die 3M-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 161,27 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'981 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der 3M-Aktie ging bis auf 161,00 USD. Bei 162,54 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 61'976 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,84 USD) erklomm das Papier am 29.07.2026. Gewinne von 14,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,40 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,13 USD, nach 2,92 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.34 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,94 USD je 3M-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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