3M Aktie News: 3M gewinnt am Freitagabend

Um 20:26 Uhr wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 182,96 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'929 Punkten tendiert. In der Spitze legte die 3M-Aktie bis auf 183,31 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 180,22 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127'581 3M-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 markierte das Papier bei 184,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,03 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 139,40 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 31,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2025 mit 2,92 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,75 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte 3M am 21.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 1,34 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6.50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von 3M wird am 27.10.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,90 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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