3M Aktie News: Anleger schicken 3M am Nachmittag ins Plus

Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 182,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 54'047 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 182,00 USD. Bei 180,22 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 46'928 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 184,84 USD. 1,56 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,92 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,75 USD belaufen. Am 21.07.2026 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2026 8,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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