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06.11.2026 20:27:13
3M Aktie News: 3M am Abend in Rot
Die Aktie von 3M gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 186,32 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 186,32 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'457 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die 3M-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 183,59 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 162'909 Stück.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,89 USD an. Gewinne von 5,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 139,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,18 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. 3M liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat 3M im vergangenen Quartal 6.58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 3M 6.52 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert.
Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,13 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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