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06.11.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M am Freitagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 186,69 USD nach.
Die 3M-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 186,69 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'590 Punkten steht. Die 3M-Aktie sank bis auf 183,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,04 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 64'589 3M-Aktien.
Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 196,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 5,46 Prozent zulegen. Bei 139,40 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem 3M seine Aktionäre 2025 mit 2,92 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 USD je Aktie ausschütten. 3M liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6.58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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