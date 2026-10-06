3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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06.10.2026 20:27:13
3M Aktie News: Anleger greifen bei 3M am Dienstagabend zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 163,78 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 163,78 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'527 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 164,28 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 163,58 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 144'965 Stück.
Bei einem Wert von 184,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,40 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 17,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,92 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,13 USD je 3M-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 21.07.2026. Das EPS lag bei 1,78 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 6.50 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,94 USD je Aktie in den 3M-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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