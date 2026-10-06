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06.10.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

3M Aktie News: 3M am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 162,39 USD.

3M
135.72 CHF 1.27%
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Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 162,39 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'497 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte 3M-Aktie bei 162,14 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,58 USD. Zuletzt wechselten 37'804 3M-Aktien den Besitzer.

Bei 184,84 USD markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 13,82 Prozent Luft nach oben. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,40 USD ab. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 14,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,13 USD, nach 2,92 USD im Jahr 2025. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.50 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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