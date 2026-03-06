3M Aktie News: 3M am Freitagabend mit Verlusten

Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 152,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 47'433 Punkten liegt. In der Spitze büsste die 3M-Aktie bis auf 151,78 USD ein. Bei 154,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 498'647 3M-Aktien.

Bei 177,41 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 16,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 122,58 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,04 USD, nach 2,92 USD im Jahr 2025. Am 20.01.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.13 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.01 Mrd. USD eingefahren.

3M wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 28.04.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,67 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3M von vor 3 Jahren verdient