3M Aktie News: 3M verteuert sich am Dienstagabend

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 165,32 USD nach oben.

Das Papier von 3M konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 165,32 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'466 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 165,61 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,88 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 275'360 Stück gehandelt.

Bei 174,69 USD erreichte der Titel am 04.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 122,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,93 USD ausgeschüttet werden. Am 21.10.2025 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat 3M im vergangenen Quartal 6.52 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 3M 6.29 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,04 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

