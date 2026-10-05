3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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05.10.2026 20:27:13
3M Aktie News: 3M verteuert sich am Abend
Die Aktie von 3M gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 162,83 USD.
Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 162,83 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'310 Punkten notiert. Die 3M-Aktie legte bis auf 163,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 124'352 3M-Aktien umgesetzt.
Am 29.07.2026 markierte das Papier bei 184,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 3M-Aktie mit einem Kursplus von 13,52 Prozent wieder erreichen. Bei 139,40 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 16,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,92 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.07.2026. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.
Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,95 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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