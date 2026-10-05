3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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05.10.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 3M. Zuletzt ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 161,24 USD.
Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 161,24 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'097 Punkten steht. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 160,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,34 USD. Bisher wurden heute 38'248 3M-Aktien gehandelt.
Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,64 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 13,55 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,92 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,13 USD. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 USD, nach 1,34 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mrd. USD in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,95 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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