05.02.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

3M Aktie News: 3M gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 164,83 USD.

3M
126.46 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,6 Prozent auf 164,83 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'113 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 3M-Aktie bisher bei 165,59 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,17 USD. Zuletzt wurden via New York 311'014 3M-Aktien umgesetzt.

Bei 174,69 USD markierte der Titel am 04.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 5,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Mit Abgaben von 25,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,04 USD. 3M gewährte am 20.01.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.01 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,67 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

