3M Aktie News: 3M am Abend nahezu unbewegt

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die 3M-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 168,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'424 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 169,50 USD. In der Spitze büsste die 3M-Aktie bis auf 167,63 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 167,87 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 99'829 3M-Aktien.

Am 29.07.2026 markierte das Papier bei 184,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. 3M veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 6.50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 3M 6.34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2026 8,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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