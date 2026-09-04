3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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04.09.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von 3M zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von 3M legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 168,62 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 168,62 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'413 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 169,49 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 167,87 USD. Zuletzt wurden via New York 43'126 3M-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 8,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 2,92 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,46 Prozent auf 6.50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,94 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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