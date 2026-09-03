3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.09.2026 20:27:13
3M Aktie News: Anleger schicken 3M am Abend auf rotes Terrain
Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 168,31 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 168,31 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'691 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der 3M-Aktie ging bis auf 165,82 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 169,74 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 226'187 3M-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 139,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 17,18 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,92 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 21.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 6.50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,46 Prozent gesteigert.
3M wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,94 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur 3M-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor einem Jahr abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu 3M Co.
|
20:27
|3M Aktie News: Anleger schicken 3M am Abend auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
20:03
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
18:00
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
16:29
|3M Aktie News: 3M verbilligt sich am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Handel in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
Analysen zu 3M Co.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street werden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.