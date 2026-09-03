3M Aktie News: 3M verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 165,86 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'337 Punkten steht. Die 3M-Aktie sank bis auf 165,82 USD. Mit einem Wert von 169,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 51'530 3M-Aktien.

Am 29.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 10,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

3M-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,92 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,13 USD aus. 3M veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 6.50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,46 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,94 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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