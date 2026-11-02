3M Aktie News: 3M gewinnt am Montagabend an Boden

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,7 Prozent auf 179,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'091 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 180,07 USD. Bei 176,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 226'728 3M-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 184,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,20 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 28,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent auf 6.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte 3M am 26.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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