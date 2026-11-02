3M Aktie News: 3M zeigt sich am Nachmittag fester

Das Papier von 3M legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 177,27 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'424 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die 3M-Aktie bei 178,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 176,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 64'668 3M-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,84 USD) erklomm das Papier am 29.07.2026. Gewinne von 4,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 139,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,36 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,92 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 USD je 3M-Aktie. Am 20.10.2026 lud 3M zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.52 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,10 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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