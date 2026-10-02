3M Aktie News: 3M am Abend mit roter Tendenz

Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 161,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'108 Punkten steht. Der Kurs der 3M-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 161,59 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,33 USD. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 174'310 Aktien.

Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 184,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (139,40 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 13,76 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,13 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mrd. USD umgesetzt.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2026 8,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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