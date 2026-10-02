3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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02.10.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M am Nachmittag gefragt
Die Aktie von 3M zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 163,51 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 163,51 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'227 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 164,56 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,33 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 57'553 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,05 Prozent hinzugewinnen. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 14,75 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,95 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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3M am 02.10.2026
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