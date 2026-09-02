3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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02.09.2026 20:27:13
3M Aktie News: 3M tendiert am Mittwochabend südwärts
Die Aktie von 3M gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 169,64 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 169,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'005 Punkten notiert. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 169,50 USD nach. Mit einem Wert von 171,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 125'607 3M-Aktien den Besitzer.
Bei 184,84 USD markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (139,40 USD). Mit einem Kursverlust von 17,83 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,92 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,13 USD belaufen. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 1,34 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 6.50 Mrd. USD gegenüber 6.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,94 USD je 3M-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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