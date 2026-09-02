3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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02.09.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M tritt am Nachmittag auf der Stelle
Die Aktie von 3M hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die 3M-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 170,23 USD.
Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 170,23 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'160 Punkten liegt. In der Spitze legte die 3M-Aktie bis auf 171,00 USD zu. Die 3M-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 169,58 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,00 USD. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 49'814 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2026 auf bis zu 184,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.
Nach 2,92 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,13 USD je 3M-Aktie. Am 21.07.2026 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6.50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 3M 6.34 Mrd. USD umgesetzt.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.
Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,94 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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