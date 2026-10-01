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3M Aktie 1405105 / US88579Y1010

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01.10.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M am Donnerstagabend mit Kursverlusten

3M Aktie News: 3M am Donnerstagabend mit Kursverlusten

Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 162,45 USD.

3M
135.12 CHF -3.18%
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Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 162,45 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'912 Punkten steht. Die 3M-Aktie sank bis auf 162,33 USD. Bei 163,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156'920 3M-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 13,78 Prozent zulegen. Bei 139,40 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 14,19 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von 3M wird am 27.10.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,95 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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