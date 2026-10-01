3M Aktie News: 3M am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die 3M-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 163,15 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'699 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 162,93 USD. Bei 163,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 49'272 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,84 USD) erklomm das Papier am 29.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (139,40 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 14,56 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,92 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,13 USD. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6.50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,95 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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