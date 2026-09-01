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01.09.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M verliert am Dienstagabend

3M Aktie News: 3M verliert am Dienstagabend

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die 3M-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 171,34 USD abwärts.

3M
138.08 CHF -2.19%
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Die 3M-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 171,34 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'784 Punkten notiert. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 169,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,96 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 164'550 3M-Aktien den Besitzer.

Bei 184,84 USD markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 7,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,40 USD. Mit Abgaben von 18,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. Am 21.07.2026 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 USD, nach 1,34 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 6.50 Mrd. USD gegenüber 6.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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