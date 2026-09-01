3M Aktie News: Anleger schicken 3M am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die 3M-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 170,39 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'147 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die 3M-Aktie bis auf 170,39 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,96 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46'013 Stück gehandelt.

Bei 184,84 USD markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 8,48 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Abschläge von 18,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,92 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD. 3M veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6.50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,94 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht