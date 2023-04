3M-Aktie gewinnt: 3M streicht weitere 6'000 Stellen

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag aufwärts. An der Börse in Frankfurt prägt unterdessen zunächst erneut Zurückhaltung den Handel. An der Wall Street geht es am Dienstag abwärts. In Fernost stemmte sich nur der Markt in Japan gegen den Abwärtstrend.